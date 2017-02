زیباتر و سالم تر کردن پوست تا عید با این مواد غذایی

در این مطلب قصد داریم چند ماده ی غذایی مفید را معرفی کنیم که پوست را زیباتر و سالم تر می کنند. اگر نمی توانید هر روز از این مواد غذایی استفاده کنید سعی کنید تا عید چند روز یک بار این ها را در برنامه ی غذایی تان بگنجانید.



اکثر ما دچار مشکلاتی مانند آکنه، جوش، کک و مک یا دیگر بیماری هایی پوستی هستیم که به دلیل قابل رؤیت بودن آزاردهنده هستند. پوست یک ارگان وسیع است و سلامت آن در گام اول باید درونی باشد. یعنی اینکه اگر سلول های پوست از درون تغذیه نشوند و سالم نباشد هر چه تلاش کنید تا با استفاده از کرم های مختلف وضعیت آن را بهبود ببخشید چندان موفق نخواهید بود. در این مطلب قصد داریم چند ماده ی غذایی مفید را معرفی کنیم که پوست را زیباتر و سالم تر می کنند. اگر نمی توانید هر روز از این مواد غذایی استفاده کنید سعی کنید تا عید چند روز یک بار این ها را در برنامه ی غذایی تان بگنجانید. یادتان باشد که از مصرف فست فودها، زیاده روی در مصرف قند، چربی و کربوهیدرات های تصفیه شده خودداری کنید.





هویج

هویج نه تنها برای چشم ها مفید است بلکه تأثیر زیادی در زیبایی و سلامت پوست نیز دارد. این سبزی نارنجی پوش سرشار از ویتامین A است و از ترشحات زیاد سلول های سطح خارجی پوست جلوگیری می کند. علاوه بر این ویتامین A موجود در هویج به کاهش پیشرفت سلول های سرطانی پوست کمک می کند. توصیه می کنیم هر روز چند تکه هویج به عنوان میان وعده و یا در سالاد میل کنید.





کرفس

توصیه می کنیم در این روزهای مانده به عید هر روز کرفس میل کنید تا وضعیت پوستتان بهتر شود. این سبزی حاوی ویتامین K است که باعث بهبود جریان خون شده و به کاهش فشارخون بالا کمک می کند. کرفس همچنین باعث کاهش میزان استرس می شود. باید بدانید که استرس دمار از روزگار پوست در می آورد و آن را در معرض پیری زودرس قرار می دهد. علاوه بر این استرس باعث بروز دردهای میگرنی و حتی در موارد شدید آن بروز برخی سرطان ها می شود.





آیا می دانید؟

آیا می دانید که کرفس همچنین منبع طبیعی سدیم، پتاسیم و آب است و مانع از دهیدراته شدن بدن (بی آبی بدن) می شود؟ همین خاصیت کرفس نیز برای آب رسانی و رطوبت بخشی پوست فوق العاده است. حتماً می دانید که پوست های خشک بیشتر در معرض چین و چروک و آسیب قرار می گیرند. خوشبختانه کرفس کالری ندارد و می توانید با خیال راحت از آن برای بهبود وضعیت پوستتان استفاده کنید.





دانه ها

تخم شربتی، شاهدانه، تخمه ی آفتابگردان، تخمه ی کدو و تخم کتان برای داشتن پوستی زیبا و سالم فوق العاده اند. تخمه ی کدو و تخمه ی آفتابگردان سرشار از سلنیوم؛ ویتامین A، منیزیم و پروتئین ها هستند. سلنیوم و پروتئین مانع از بروز چین و چروک می شود و ویتامین E پوست را بهتر آبرسانی و مرطوب می کند. منیزیم موجود در این دانه ها نیز میزان استرستان را کاهش می دهد. اسیدهای چرب امگا 3 که در تخم کتان، تخم شربتی و شاهدانه وجود دارند نیز برای مقابله با آکنه و چین و چروک فوق العاده عمل می کنند. این دانه ها همچنین سرشار از پروتئین نیز هستند.





آیا می دانید؟

آیا می دانید که برای مصرف بیشتر این دانه ها می توانید آن ها را روی سالادهایتان بپاشید؟ همچنین می توانید از این دانه ها در ماست یا اسموتی ها نیز استفاده کنید.





اسفناج

اسفناج یک ماده ی غذایی سالم و سرشار از مواد مغذی است که حتماً باید در برنامه ی غذایی شما گنجانده شود. این سبزی پرخاصیت منبع آهن، اسیدفولیک، کلروفیل، ویتامین E، منیزیم، ویتامین A، فیبرها، پروتئین های گیاهی و ویتامین C می باشد. ویتامین های C و E نیز به دلیل دارا بودن خواص آنتی اکسیدانی برای سلامت پوست لازم و ضروری هستند.





آیا می دانید؟

آیا می دانید که اسفناج سرشار از آنتی اکسیدان هایی است که با هر نوع مشکل پوستی مقابله می کنند؟ حتماً این ماده ی غذایی را به برنامه ی روزانه تان اضافه کرده و تأثیر آن را روی پوست مشاهده کنید.



مراقبت از پوست



مواد غذایی مفید که پوست را زیباتر و سالم تر می کنند



چای سبز

برای داشتن پوستی زیبا و سالم هر روز چای سبز نوش جان کنید. این چای منبع آنتی اکسیدان ها و اسیدآمینه «ال-تئانین» است که به آرامش بدن کمک می کند. چای سبز همچنین برای مقابله با استرس نیز مؤثر عمل می کند. توصیه می کنیم روزانه 3 فنجان از این چای را میل کنید.





آیا می دانید؟

آیا می دانید که چای سبز کاتچین آزاد می کند و این ترکیب نوعی آنتی اکسیدان ضدسرطان است؟ کاتچین همچنین حاوی خواص ضدالتهابی است. این چای برای کاهش خطر پرفشاری خون نیز مؤثر است.





روغن نارگیل

روغن نارگیل منبع چربی های اشباع شده است. این روغن همچنین حاوی اسیدلوریک است که خاصیت ضدباکتریایی و ضدویروسی قوی دارد و به این ترتیب با ویروس ها، عفونت ها، التهاب و آکنه مقابله می کند. روغن نارگیل یکی از منابع اسیدهای چرب ضروری و ویتامین E نیز هست که پوست را مرطوب، نرم و بدون چین و چروک نگه می دارند. روغن نارگیل همچنین برای تیروئید مفید بوده و به کاهش وزن کمک می کند.





آیا می دانید؟

آیا می دانید که می توان از روغن نارگیل مانند کرم بدن استفاده کرد؟ می توانید روزانه یک قاشق غذاخوری از این روغن را به پوست بدن زده و پوست نرم و صافی داشته باشید.





ماهی آزاد

ماهی آزاد یکی از منابع غذایی مفید برای مقابله با استرس، اضطراب و افسردگی محسوب می شود. این ماهی همچنین تأمین کننده ی نیاز روزانه ی بدن به ویتامین D نیز محسوب می شود. حتماً می دانید که ویتامین D برای مراقبت از سلامت قلب، استخوان ها، روده و مغز لازم است. ماهی آزاد همچنین سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 است که برای مقابله با التهاب، چین و چروک و آکنه مؤثر عمل می کنند. میزان بالای امگا 3 موجود در این ماده ی غذایی باعث مرطوب کردن پوست از درون می شود. علاوه بر این مصرف ماهی آزاد پوست سر را نیز مرطوب کرده و موها را قوی و سالم می کند.





آیا می دانید؟

آیا می دانید که ماهی آزاد از بروز سرطان کولون، استرس، افسردگی، بیماری های قلبی و بیماری های استخوانی پیشگیری می کند؟ توصیه می کنیم هر هفته دو مرتبه از این ماهی ها استفاده کنید.





فلفل دلمه ای قرمز

فلفل دلمه ای قرمز خوشمزه و پرخاصیت است. مصرف خام و یا پخته ی آن سلامت و زیبایی را به پوست هدیه می دهد. این سبزی خوشرنگ همچنین حاوی میزان قابل توجهی فیبرهای غذایی و ویتامین B6 است. میزان بالای کاروتنوئیدهای موجود در آن به پیشگیری از بروز چین و چروک و بهبود جریان خون در پوست کمک می کند. در نتیجه جوان تر و شاداب تر به نظر می رسید. همین کاراتنوئیدها یکی از بهترین درمان های مقابله کننده با آکنه ها محسوب می شوند. فلفل دلمه ای قرمز یک ماده ی غذایی کم کالری است. یک عدد از این فلفل حاوی حدود 30 کالری است. می توانید از این سبزی به عنوان میان وعده نیز استفاده کنید. فیبرهای موجود در فلفل دلمه ای قرمز باعث ایجاد احساس سیری طولانی مدت می شود و وضعیت پوست را بهبود می بخشد.





آیا می دانید؟

آیا می دانید که یک عدد فلفل دلمه ای قرمز 100 درصد نیاز روزانه ی ما به ویتامین C را برطرف می کند؟ پس، از همین امروز این سبزی پرخاصیت را وارد برنامه ی غذایی روزانه تان بکنید.