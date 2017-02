دیجی‌کالا



اقتصاد مقاومتی واژه‌ای است که در سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم‌ها و فشارها علیه یک ناحیه‌ی خاص است و معمولا دولتمردان کشورهای درگیر بحران‌های اقتصادی، سعی می‌کنند با برگزیدن این روش به مقاوم‌سازی نظام اقتصادی خود و کاستن از فشارها بپردازند. کشور ما هم دور از این مساله نبوده است. هم‌زمان با نام‌گذاری سال ۱۳۹۵ شمسی به سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را بر اساس بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسی و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشخص نمودند تا الگویی الهام‌بخش از اقتصاد به شیوه‌ی اسلامی را عرضه کرده و تحقق حماسه‌ی اقتصادی برای مردم و فعالان اقتصادی میسر شود. در سیاست‌های نام‌برده‌شده به مولفه‌های گوناگونی از جمله توسعه‌ی کارآفرینی، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش تولید داخلی، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، تامین امنیت غذا و درمان و… اشاره شده است. به‌عنوان بزرگ‌ترین فروشگاه آنلاین در سراسر کشور با هدف اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قدم‌های بزرگی برداشته است تا نقشی پررنگ در رسیدن به اقتصاد متکی به خود، پویا و پیشرو، دانش‌بنیان و مبتنی بر عدالت داشته باشد.

در این نوشته با نقش دیجی‌کالا در کارآفرینی و تقویت تولید ملی به‌عنوان دو نمونه از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصاد مقاومتی آشنا خواهیم شد.



چه‌گونه دست تولیدات ملی را گرفتیم؟



طبق سیاست‌نامه‌ی اقتصاد مقاومتی، «افزایش تولید داخلی نهاد‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی) و اولویت‌دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص» از مهم‌ترین راهکارهای خروج از فشارهای اقتصادی است که دیجی‌کالا برای تحقق بخشیدن به آن، برنامه‌های مختلفی را در پیش گرفته است.



۱- حمایت از صنایع‌دستی ایرانی



فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا بستری را فراهم کرد که صاحبان صنایع‌دستی بتوانند در محیطی مناسب به عرضه‌ی گسترده‌‌‌ی آثار خود بپردازند. عرضه‌ی آثار اساتید بزرگ کشور از جمله فیروزه‌کوبی‌های استاد آقاجانی، میناکاری‌های استاد اسماعیلی، خاتم‌کاری‌های استاد خادم ملت و استاد کروبی، ترمه‌های استاد رضایی، محصولات سفالی خاکاب و محصولات شیشه‌ای گل‌کار تاییدکننده‌ی این ادعا هستند. متقاضیان تهیه‌ی صنایع‌دستی که پیش از این برای تهیه‌ی آثار هنری هر بخش از کشور با دشواری‌هایی مواجه بودند، حال به‌سادگی می‌توانند به تمامی صنایع‌دستی ایرانی دسترسی داشته و با بهترین قیمت و بیشترین تنوع، محصولات مورد نظر خود را تهیه کنند.



۲- امکان دیده‌شدن صنایع IT ایرانی



اگرچه تا چندی پیش رویه این‌گونه بوده است که مردم کالاهای حوزه‌ی IT خود را از میان برندهای سرشناس بین‌المللی انتخاب کنند؛ امروزه مشاهده، مقایسه و در نهایت انتخاب برندهای ایرانی نیز به یکی از گزینه‌های مشتریان این عرصه تبدیل شده است. برندهای مادیران، تسکو، گرین و فراسو از جمله تولیدکنندگان ایرانی در حوزه‌ی IT هستند که روزانه به عرضه و فروش محصولات خود در فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا می‌پردازند. رقابت در سطح گسترده با برندهای بین‌المللی و در پی آن افزایش کیفیت، از جمله نتایج همکاری صنایع IT ایرانی و فروشگاه آنلاین دیجی‌کالاست.



۳- حمایت از کالای باکیفیت ایرانی



بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل رونق‌گرفتن یک محصول یا برند، مشتریان آن هستند. دیجی‌کالا با راه‌اندازی کمپینی در حمایت از کالای با کیفیت ایرانی به عرضه‌ی بیش از ۲۵ هزار کالا از ۴۰ برند باکیفیت ایرانی پرداخت تا مسیر عرضه و فروش این محصولات را آسان‌تر کند. همسو شدن با رویدادهای فرهنگی جاری در سطح کشور مانند «جشنواره‌ی ملی ایران‌ساخت» نیز یکی دیگر از فعالیت‌هایی بود که با شعار «فناوری ایرانی، کسب‌وکار ایرانی» و با هدف حمایت از کالای دانش‌بنیان ایرانی از سوی دیجی‌کالا صورت گرفت.



۴- توسعه‌ی تولیدات فردی



دیجی‌کالا در کنار حمایت از آثار اساتید بزرگ، به حمایت از تولیدات کارگاه‌های نوپا و تولیدات قابل عرضه‌ی اشخاص نیز می‌پردازد. اصل مهم در این حمایت «کیفیت کالا»ست. در واقع فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا محل قرارگیری دست‌سازه‌ها و آثار هنرمندان و تولیدکنندگانی است که معرف شعار «کالای باکیفیت ایرانی» باشند. این کار ضمن ایجاد فرصت رقابت و فروش برای تولیدکنندگان، امکان گزینش و خرید راحت‌تری را نیز برای خریداران فراهم می‌کند.



۵- بازاری برای همه‌ی تولیدکنندگان



به‌کارگیری نظام بازار (Market Place) یکی از جدیدترین اقدامات دیجی‌کالا در راستای تقویت تولیدات ملی است. در این شیوه، تمامی تولیدکنندگان مجاز که کیفیت محصولات تولیدی آنان معیارهای لازم برای قرارگیری در بازار را دارا باشند، می‌توانند از طریق بازار دیجی‌کالا به معرفی و فروش محصولات خود بپردازند. در واقع مشتریان از این طریق نه فقط به انبار فروشگاه دیجی‌کالا که به بازاری واقعی با فروشندگان مختلف دسترسی خواهند داشت و امکان انتخاب از میان این فروشندگان گوناگون برایشان میسر خواهد شد.