15 فایده بالقوه آب انار را بشناسیم

آب انار شامل بیش از ۱۰۰ ماده ی شیمیای گیاهی است. میوه ی انار هزاران سال است که به عنوان دارو استفاده می شود. امروزه آب انار به خاطر فواید زیاد آن در سلامتی مورد مطالعه قرار گرفته است. ممکن است به پیشگیری از سرطان و پشتیبانی سیستم ایمنی بدن و باروری کمک کند.



15 مزیت معجزه آسای انار عبارتند از:



آنتی اکسیدان ها:



رنگ قرمز و پر جنب و جوش دانه های انار از پلی فنول است که یک ماده ی شیمیایی آنتی اکسیدان قوی می باشد. آب انار نسبت به آب میوه های دیگر شامل سطح بالاتری از آنتی اکسیدان ها است. آنتی اکسیدان موجود در آب انار حتی ۳ برابر چای سبز است. آب انار می تواند به حذف رادیکال های آزاد، محافظت از سلول های آسیب دیده و کاهش التهاب کمک کند.



ویتامین C:



آب انار به تنهایی دارای بیش از ۴۰ درصد از نیاز روزانه به ویتامین C را تأمین می کند. بنابراین برای دریافت مواد مغذی بیشتر، آب انار را انتخاب کنید.



پیشگیری از سرطان:



محققان به تازگی دریافتند که آب انار ممکن است به جلوگیری از رشد سلول های سرطانی پروستات کمک کند. مطالعات متعدد به انسان ثابت می کند که آب انار مانع از سرطان و کاهش خطر آن می شود. تاکنون نتایج دلگرم کننده ای در مطالعات به دست آمده و در حال حاضر مطالعات بزرگ تری در حال انجام است.



حفاظت در برابر بیماری آلزایمر:



آنتی اکسیدان های موجود در آبمیوه و غلظت بالای آن ها، از پیشرفت بیماری آلزایمر جلوگیری و از حافظه محافظت می کند.



هضم:



آب انار التهاب روده را کاهش می دهد و گوارش را بهبود می بخشد. این ممکن است برای افراد مبتلا به بیماری های کرون، کولیت اولسراتیو و دیگر بیماری های التهابی روده مفید باشد. در حالی که اعتقادات متضادی در مورد این که آیا آب انار باعث بهبود اسهال می شود یا آن را بدتر می کند، وجود دارد. اما بیشتر پزشکان توصیه می کنند تا زمانی که بهتر می شوید و نشانه های اسهال فروکش می کند از خوردن آب انار اجتناب کنید.



ضد التهابی:



آب انار به دلیل غلظت بالای آنتی اکسیدان، خاصیت قدرتمند ضد التهابی دارد. این می تواند به کاهش التهاب سراسر بدن و جلوگیری از استرس کمک کند.



آرتروز:



فلاونول موجود در آب انار ممکن است از التهاب که منجر به آرتروز و آسیب غضروف می شود جلوگیری کند. در حال حاضر آب انار برای آثار بالقوه ی آن بر پوکی استخوان، آرتریت، روماتوئید و دیگر انواع آرتریت و التهاب مفاصل مورد مطالعه قرار گرفته است.



بیماری قلب:



آب انار به نظر می رسد برای حفاظت از قلب و عروق مفید است. مطالعات نشان داده اند که آب انار با بهبود جریان خون و عروق از سفت شدن و ضخیم شدن آن ها جلوگیری می کند. همچنین رشد پلاک و تجمع کلسترول در سرخرگ ها را کاهش می دهد. انار ممکن است با داروهای فشار خون و کلسترول مانند استاتین ها واکنش منفی نشان دهد. پس قبل از مصرف انار و یا یک مکمل عصاره ی انار با پزشک خود مشورت کنید.



فشار خون:



نوشیدن روزانه ی آب انار ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند. اما مطالعات بیشتری نیاز است برای این که تعیین شود که آیا آب انار می تواند در بلند مدت فشار خون را کاهش دهد یا نه.



ضد ویروس:



بین ویتامین C و دیگر مواد مغذی ایمنی بدن مثل ویتامین E، آب میوه ی انار می تواند از بیماری پیشگیری و با عفونت مبارزه کند. در تست های آزمایشگاهی همچنین نشان داده شده است که انار ضد باکتری و ویروس است. همچنین تاثیرات انار بر روی میکروب ها و ویروس های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.



ویتامین غنی:



علاوه بر ویتامین C و E، آب انار منبع خوبی از فولات، پتاسیم و ویتامین K است.



حافظه:



نوشیدن روزانه ی آب انار ممکن است حافظه و یادگیری شما را بهبود بخشد.



باروری:



غلظت آب انار از آنتی اکسیدان و توانایی تأثیر آن بر روی استرس به باروری کمک می کند. طبق یک مطالعه نشان داده شده که استرس باعث اختلال در اسپرم مردان و کاهش باروری در زنان می شود. همچنین آب انار با کاهش استرس به جفت کمک می کند. نوشیدن آب انار همچنین سطح استروژن را در مردان و زنان افزایش می دهد. استروژن یکی از هورمون های اصلی در میل جنسی است.



استقامت و عملکرد ورزشی:



آب انار ممکن است عملکرد ورزشی را تقویت کند. آب انار به کاهش درد و بهبود بازیابی قدرت کمک می کند. همچنین آسیب اکسیداتیو ناشی از ورزش را کاهش می دهد.



دیابت:



انار به طور سنتی به عنوان یک درمان برای دیابت در شرق میانه و هند مورد استفاده قرار گرفته است. در حالی که بسیاری از اثرات انار بر روی دیابت هنوز ناشناخته است. اما انار ممکن است به کاهش مقاومت به انسولین و قند خون کمک کند. اضافه کردن آب انار به رژیم غذایی خود ممکن است خطر ابتلا به بیماری های مزمن و التهابی را کاهش دهد.



