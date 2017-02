آلوئه‌ورا سرشار از انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی است. ویتامین‌های گروه B (B1، B2، B3 و B6)، فولیک‌اسید، ویتامین‌های A، C و E از مهم‌ترین ویتامین‌های موجود در این گیاه هستند. به‌علاوه، حدود 20 نوع ماده معدنی هم در آلوئه‌ورا کشف شده که کلسیم، منیزیم، روی، کروم، سلنیوم، سدیم، آهن، پتاسیم، روی و منگنز از مهم‌ترین آنها محسوب می‌‌شوند.



به گزارش انتخاب، آلوئه‌ورا، نوعی درختچه با ریشه کوتاه است که گاهی اوقات از آن با عنوان «گیاه شگفت‌انگیز» هم نام می‌برند. بسیاری از انواع این درختچه‌ها در آب ‌و هوای گرمسیری در سرتاسر جهان از جمله شمال آفریقا رشد می‌کنند و معمولا به ‌منظور مصارف کشاورزی و دارویی کشت می‌شوند. تاریخ استفاده از آلوئه‌ورا توسط انسان‌ها به پزشکی مصر باستان در قرن 16 قبل از میلاد می‌رسد. در مصر باستان به آلوئه‌ورا، «گیاه جاودانگی»‌ می‌گفتند.



دانشمندان معتقدند که این گیاه در طول تاریخ به‌وسیله کلئوپاترا و نفرتی‌تی در مصر باستان، اسکندر مقدونی و کریستف کلمب نیز استفاده شده است.



دارایی‌های آلوئه‌ورا

آلوئه‌ورا سرشار از انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی است. ویتامین‌های گروه B (B1، B2، B3 و B6)، فولیک‌اسید، ویتامین‌های A، C و E از مهم‌ترین ویتامین‌های موجود در این گیاه هستند. به‌علاوه، حدود 20 نوع ماده معدنی هم در آلوئه‌ورا کشف شده که کلسیم، منیزیم، روی، کروم، سلنیوم، سدیم، آهن، پتاسیم، روی و منگنز از مهم‌ترین آنها محسوب می‌‌شوند.



آلوئه‌ورا و جذب و تولید پروتئین

پروتئین برای ساختن سلول‌های جدید در بدن لازم است و آلوئه‌ورا، حدود 20 نوع آمینواسید مختلف را برای کمک به ساختن پروتئین در بدن در خود جای داده است. آمینواسیدهای موجود در آلوئه‌ورا با کمک به ساخت پروتئین، باعث بهبود چگالی استخوان‌ها، افزایش بافت‌های عضلانی و ترمیم و بهبود پوست می‌شوند.



چربی‌های خوب آلوئه‌ورا

این روزها که بیشتر ما درگیر زندگی ماشینی شده‌ و به انواع غذاهای آماده یا فست‌فودهای چرب رو آورده‌ایم، احتمال گرفتگی عروق خود را با پلاک‌ها و چربی‌ها افزایش داده و بیش از پیش خودمان را در معرض ابتلا به انواع بیماری‌های قلبی یا سکته‌های قلبی و مغزی قرار داده‌ایم. از این رو، نقش یک رژیم غذایی سالم در زندگی تک‌تک ما از اهمیت بالایی برخوردار است. آلوئه‌ورا، جزو آن گروه از خوراکی‌هایی است که می‌تواند در حفظ سلامت سیستم قلبی و عروقی‌مان نقش بسزایی داشته باشد. این ماده غذایی حاوی اسیدهای چرب مفید و گیاهی مانند HLC است و مصرف منظم آن می‌تواند میزان تجمع چربی در عروق خونی را تا حد قابل‌قبولی کاهش دهد. استرول‌های گیاهی موجود در آلوئه‌ورا علاوه بر کاهش خطر گرفتگی عروق و سکته‌های قلبی و مغزی، عوارض ناشی از حساسیت را هم در بدن کم می‌کنند.



قلب‌ و آلوئه‌ورا

نتایج بسیاری از تحقیقات محققان آمریکایی و کانادایی نشان می‌دهد قرار دادن آلوئه‌ورا به‌صورت نوشیدنی یا مربا (به شرط وجود تکه‌های آلوئه‌ورا در محصول نهایی) در برنامه غذایی افراد، راهی برای حفظ و ارتقای سلامت سیستم قلبی و عروقی آنها محسوب می‌شود. ترکیبات موجود در آلوئه‌ورا به حمل بهتر و با سرعت بیشتر اکسیژن در بدن کمک می‌کند و باعث می‌شود که قلب هم عملکرد بهتری داشته باشد.



آلوئه‌ورا و عفونت‌

یکی از مهم‌ترین توصیه‌های تغذیه‌ای متخصصان برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های عفونی و ویروسی فصلی مانند سرماخوردگی یا آنفلوانزا، مصرف خوراکی‌هایی است که بتوانند عوامل بیماری‌زا را سرکوب کنند. آلوئه‌ورا، یکی از همین خوراکی‌هاست. ترکیبات آنتی‌باکتریال موجود در آلوئه‌ورا می‌توانند هم جلوی ابتلا به عفونت‌های داخلی را بگیرند و هم عفونت‌های خارجی. از این رو، نوشیدن آب آلوئه‌ورا و مصرف مربا یا کنسرو آن در فصول سرد سال، می‌تواند احتمال ابتلا به بیماری‌های فصلی یا عفونی را کاهش دهد. از طرف دیگر، ما می‌توانیم از خود آلوئه‌ورا هم به‌عنوان پانسمانی طبیعی برای پوشاندن زخم‌ها کمک بگیریم تا از عفونی شدن آنها پیشگیری کنیم.



آلوئه‌ورا و کاهش التهاب

مصرف منظم آلوئه‌ورا می‌تواند باعث کاهش التهاب‌های بدن شود. از این رو، مصرف نوشیدنی یا سایر خوراکی‌های بر پایه آن برای بیماران مبتلا به التهاب عروق یا التهاب مفاصل، بسیار مفید است. مصرف این گیاه در بیماران مبتلا به آرتریت از سخت و دردناک شدن عروق و مفاصل آنها پیشگیری می‌کند و درد ناشی از حملات بیماری را به شدت در آنها کاهش خواهد داد.



آلوئه‌ورا تقویت‌کننده سیستم ایمنی

با توجه به حجم استرسی که بر زندگی ماشینی امروزی بیشترمان حاکم است، همه ما نیاز به تقویت سیستم ایمنی بدنمان داریم. مصرف خوراکی‌های سرشار از ویتامین C مانند انواع مرکبات یا پیاز خام، یکی از راه‌های تقویت سیستم ایمنی است اما نباید در این میان از خوراکی‌های کم‌مصرف‌تر مانند آلوئه‌ورا هم غافل بمانیم. پلی‌ساکاریدهای موجود در نوشیدنی آلوئه‌ورا سلول‌های سفید خونی را به مقابله با عوامل ویروسی تحریک می‌کنند و بدین ترتیب، قدرت سیستم دفاعی بدن را بالا می‌برند. به ‌علاوه، آنتی‌اکسیدان‌های فراوان موجود در آلوئه‌ورا هم با مبارزه با رادیکال‌های آزاد در بدن، توانایی سیستم دفاعی بدن را در برابر عوامل بیماری‌زا دوچندان می‌کنند.



احتیاط در مصرف آلوئه‌ورا

یکی از خواص آلوئه‌ورا، خاصیت مُسهل و محرک بودن نوشیدنی آن است. به همین دلیل هم به خانم‌های باردار و شیرده توصیه می‌شود در مصرف این خوراکی کمی احتیاط کنند. افراد مبتلا به نشانگان روده تحریک‌پذیر هم باید دور مصرف این نوشیدنی را خط بکشند زیرا نوشیدنی آلوئه‌ورا حاوی مقدار زیادی عناصر مُسهل است و می‌تواند شدت مشکلات آنها را بیشتر کند (مخصوصا اگر بلافاصله بعد از غذا مصرف شود).



آلوئه‌ورا و هضم



یکی از مهم‌ترین خواصی که معمولا به آلوئه‌ورا نسبت داده می‌شود، کمک به سیستم گوارشی برای هضم بهتر مواد غذایی است. برخی از افراد، هضم ضعیف‌تری نسبت به سایرین دارند و برخی دیگر، با مصرف هر ماده غذایی احساس نفخ یا سنگینی می‌کنند. مصرف نوشیدنی آلوئه‌ورا بعد از صرف وعده‌های اصلی غذایی به این افراد کمک می‌کند هم مواد غذایی را ساده‌تر هضم کنند و هم معده و روده‌شان، سریع‌تر از مواد زائد پاک شود. ملین بودن آلوئه‌ورا باعث شده مصرف آن به افراد مبتلا به یبوست پیشنهاد شود. اگر این افراد مصرف منظم این گیاه پرخاصیت را در برنامه غذایی خود داشته باشند، از شر یبوست و مشکلات گوارشی ناشی از آن خلاص خواهند شد.