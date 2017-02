همه چیز در مورد انبه

این میوه به قلیایی شدن بدن کاهش وزن کنترل دیابت هضم غذا و تمیزی پوست کمک زیادی میکند.

انبه سرشار از ویتامین های K E C B6 A وهمچنین پتاسیم فسفر اهن کلسیم فیبر و انواع انتی اکسیدان هاست.



به گزارش شفا آنلاین: این میوه به قلیایی شدن بدن کاهش وزن کنترل دیابت هضم غذا و تمیزی پوست کمک زیادی میکند.در ادامه به گوشه ای از خواص این میوه میپردازیم تا تشویقی باشد برای مصرف بیشتر آن.



پیشگیری از ابتلا به سرطان :

محققان به این نتیجه رسیدن که پولیفنول های موجود در این میوه خواص ضد سرطانی دارد و به ویژه با سرطان های سینه و کولون مقابله میکند. علاوه بر این انبه حاوی میزان بالایی فلاوونوئید ها مانند بتاکاروتن و الفاکاروتن نیز میباشد که خواص ضد سرطانی دارند.



حفظ جوانی پوست :

انبه سرشار از انتی اکسیدان ها است. این ترکیبات مغذی از پوست در بربر رادیکال های ازاد که عامل پیری زود هنگام هستند محافظت میکند. ویتامین C موجود در این میوه باعث افزایش تولید کلاژن شده و پوست را سفت و محکم میکند.ترکیبات انبه محافظت کننده پوست در برابر اشعه های ماورای بنفش است و همچنین باعث تمیزی منافذ پوست میشود.



کاهش فشار خون :

انبه حاوی میزان زیادی پتاسیم استکه به کاهش فشار خون و کنترل ان کمک زیادی میکند.بنابر این افرادی که از فشار خون بالا رنج میبرند میتوانند از این میوه استفاده کنند.



تقویت سیستم ایمنی بدن :

انبه سرشار از ویتامین های C و A و همچنین 25نوع کاروتنوئید است که سیستم ایمنی بن را تقویت میکنند. باید بدانید که سلامت عمومی بدن در گرو سلامت روده ها است.



قلیایی کردن بدن :

انبه حاوی اسید تارتیک اسید مالیک و اسید سیتریک است که به قلیایی شدن بدن کمک زیادی میکنند.



سلامت قلب :

انبه را دوست قلب بدانید.چون سرشار از فیبرهای محلول و غیر محلول است. این میوه علاوه بر فیبر حاوی انتی اکسیدان ها نیز هست که برای حفظ سلامت قلب ضروری هستند.



در خدمت سلامت مغز :

این میوه حاوی گلوتامین است که پروتئین مهمی در تمرکز و حافظه دارد.ویتامین B6 موجود در این میوه باعث تحریک مغز و حفظ قدرت ان میشود.



مفید برای کاهش وزن :

نتایج نشان میدهد که انبه برای کاهش چربی های بدن موثر است.این میوه خوشمزه حاوی کالری کمی است.مصرف انبه باعث کنترل اشتها شده و میزان قند و کلسترول خون را کاهش می دهد.



مفید برای مقابله با کم خونی :

این میوه حاوی اهن قابل توجهی است و این ماده معدنی در تولید گلبول های قرمز نقش موثر دارد.



چند نکته مهم :

سعی کنید انبه را با شکم خالی میل کنید چون در این صورت به پاکسازی بدن کمک کرده و ویتامین مواد معدنی و انتی اکسیدان های ان بهتر جذب میشود. بهتر است بدانید زیاده روی در مصرف این میوه ممکن است باعث بروز میگرن بی خوابی و در موارد نادر سرگیجه شود.

