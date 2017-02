با فوايد شكلات آشنا شوید

سالها تصور بر این بود که شکلات عوارض زیادی دارد و مصرف آن با بروز آکنه، چاقی، فشار خون بالا، بیماری عروق کرونر قلب و دیابت در ارتباط است.اما به گفته راشد لطیف که در مقاله ای مروری در مجلهNetherlands Journal of Medicine، تاثیرات مفید شکلات بر سلامت را بررسی کرده است، شکلات آنطور که تصور می شود بد نیست.



او می گوید کشف اخیر ترکیبات فنولی فعال بیولوژیکی در کاکائو این تصورات را برهم زده و محققان را بر آن داشته است تا بر روی تاثیر شکلات در پیری، استرس اکسیداتیو، تنظیم فشار خون و تصلب شرایین تحقیق بیشتری کنند.امروزه شکلات را بخاطر پتانسیل بالای آنتی اکسیدانی می ستایند. هرچه محتوای کاکائو در شکلات بالاتر و میزان قند آن کمتر باشد، فواید سلامتی آن بیشتر خواهد بود.توجه به این نکته داشته باشید که مطالعاتی که در ادامه به نتایج آنها اشاره می کنیم تنها یک بار انجام شده و تکرار نشده اند، به این معنی که تحقیقات بیشتری لازم است تا صحت قطعی آنها تایید شود.



1- شکلات کلسترول را کاهش می دهد

در مطالعه ای که در مجلهThe Journal of Nutritionبه چاپ رسید نشان داده شد که مصرف شکلات به کاهش لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) کلسترول یا همان چربی های بد کمک می کند. در این تحقیق دریافتند که مصرف منظم شکلات دارای استرول های گیاهی و فلاونول های کاکائو بعنوان بخشی از رژیم غذایی کم چرب، سلامت قلب و عروق را با کاهش کلسترول و بهبود فشار خون تامین می کند.



2- شکلات به پیشگیری از کاهش حافظه کمک می کند

محققان مدرسه پزشکی هاروارد توصیه می کنند که نوشیدن 2 فنجان شکلات داغ در روز به سلامت مغز کمک کرده و کاهش حافظه در افراد پیر را کم می کند. به عقیده آنها، قهوه داغ به بهبود جریان خون در بخش هایی از مغز که مورد نیاز است بیشتر کمک می کند. نویسنده ارشد این مقاله، فرزانه سوروند می گوید: در مطالعه ای دیگر که در سال 2014 منتشر شد محققان دریافتند که عصاره کاکائو که لاوادو نامیده می شود به کاهش یا پیشگیری از آسیب مسیرهای عصبی در مبتلایان به آلزایمر کمک می کند. به این معنی که علائم بیماری مثل کاهش زوال شناختی کمتر می شود.



3- شکلات و خطر بیماریهای قلبی

تحقیقی که در مجلهThe BMJمنتشر شد نشان داد که مصرف شکلات خطر توسعه بیماریهای قلبی را تا یک سوم کاهش می دهد. این گزارش در انجمن اروپایی کنگره قلب و عروق در پاریس ارائه شده است. نویسندگان گزارش تاکید کردند که براساس شواهد تجربی به نظر می رسد مصرف شکلات با کاهش قابل توجه خطر اختلالات قلب و عروق در ارتباط باشد. مطالعات و آزمایشات بیشتری نیاز است تا اثر مفید و بالقوه شکلات را تایید کند.



4- شکلات و سکته مغزی

محققان کانادایی با مطالعه بر روی 44489 نفر دریافتند کسانی که شکلات می خورند 22 درصد کمتر در معرض خطر سکته مغزی هستند. همچنین کسانی که سکته مغزی داشته اند اما بطور منظم شکلات مصرف می کنند 46 درصد کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از سکته بودند.در مطالعه دیگری که در سال 2015 در مجلهHeartمنتشر شد محققان تاثیر رژیم غذایی بر سلامت بلندمدت بدن را در 25000 نفر زن و مرد مورد بررسی قرار دادند. یافته ها حاکی از این بود که مصرف تقریبا 100 گرم شکلات در روز به کاهش خطر بیماریهای قلبی و سکته مغزی کمک می کند.



5- سایر فواید شکلات

مصرف شکلات در دوران بارداری به رشد و توسعه جنین کمک می کند. مطالعات نشان داده اند مصرف روزانه 30 گرم شکلات در دوران بارداری به رشد و توسعه جنین کمک می کند.همچنین براساس مطالعه ای که در مجلهAppetiteمنتشر شد خوردن شکلات یک بار در هفته به بهبود عملکرد شناختی کمک می کند.مطالعه ای که در مجلهThe Journal of the International Society of Sports Nutritionمنتشر شد نیز به ورزشکاران توصیه می کند مصرف شکلات تیره و تلخ را فراموش نکنند، چرا که به بهبود عملکرد ورزشی آنها کمک می کند.البته باید توجه داشت فقط شکلات تیره تلخ واقعا چنین تاثیرات مثبتی را در پی دارد. بیماران دیابتی و چاق نیز باید در این زمینه با پزشک مشورت نمایند. در هنگام خرید نیز دقت کنید که شکلات حداقل 65درصد کاکائو داشته باشد.



