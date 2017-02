شیر کاکائو؛ منبع غنی پروتئین

شیر کاکائو علاوه بر پروتئین، یک منبع از ویتامین A، ویتامین D، کلسیم، فسفر، پتاسیم، ید و ویتامین های B نیز می باشد. شیر کاکائو حاوی کربوهیدرات و مقداری کمی چربی رژیمی است.



در حالی که شیر کاکائو حاوی قند است اما یک منبع غنی از پروتئین با کیفیت بالا می باشد. علاوه بر این شیر کاکائو، درست مانند شیر سفید حاوی مواد مغذی است. شیر کاکائو ممکن است حتی به ریکاوری عضلات پس از تمرینات شدید کمک کند. با این حال سعی کنید از مارک های شیر کاکائو که سرشار از قند افزوده هستند، اجتناب نمایید.



شیر کاکائو یک منبع غنی پروتئین



پروتئین موجود در شیر شکلات



شیر کاکائو به طور کلی در هر فنجان حدود ۸ گرم پروتیئن فراهم می کند. با این حال برخی از مارک های شیر کاکائو حاوی پروتئین بیشتری هستند مانند شیر شکلات بسیار تصفیه شده Fairlife با ۱۳ گرم پروتئین کامل با کیفیت بالا. از آنجا که شیر (از جمله شیر کاکائو) حاوی تمام اسیدهای آمینه ضروری است که بدن شما به طور منظم نیاز دارد، یک منبع از پروتئین کامل با کیفیت بالا می باشد.



نیازهای پروتئین روزانه



موسسه پزشکی خاطرنشان می کند که میزان توصیه شده روزانه (RDA) برای پروتئین، ۵۶ گرم برای مردان و ۴۶ گرم برای زنان و ۷۱ گرم در روز برای زنان باردار و شیر ده است. با این حال مصرف مقادیر بیشتر پروتئین در هنگامی که سعی دارید وزن کم کنید، اغلب مفید است چون پروتئین به شما کمک می کند احساس سیری کنید و سوخت و ساز شما را افزایش می دهد. با توجه به یک بیانیه موقعیت ۲۰۰۷ که در مجله انجمن بین المللی تغذیه ورزشی منتشر شد، ورزشکاران از مصرف ۰٫۶ تا ۰٫۹ گرم پروتئین به ازای هر ۰٫۴ کیلوگرم از وزن بدنشان در روز سود می برند.



سایر مواد مغذی مفید



شیر کاکائو علاوه بر پروتئین، یک منبع از ویتامین A، ویتامین D، کلسیم، فسفر، پتاسیم، ید و ویتامین های B نیز می باشد. شیر کاکائو حاوی کربوهیدرات و مقداری کمی چربی رژیمی است. شیر کاکائو کامل، چربی بالاتری نسبت به شیر کاکائو کم چرب دارد اما با توجه به یک بررسی که در سال ۲۰۱۲ در پیشرفت هایی در تغذیه منتشر شد، به نظر نمی رسد که چربی شیر، خطر ابتلای شما به بیماری قلبی را افزایش دهد.



مزایای اضافه برای ورزشکاران



با توجه به یک مطالعه که در سال ۲۰۱۲ در Medicine and Science in Sports and Exercise منتشر شد، به نظر می رسد که نوشیدن شیر کاکائو به بدن شما کمک می کند که پس از ورزش استقامتی ریکاوری شود. این مطالعه دریافت که مصرف شیر کاکائو کم چرب، درست پس از تمرین و دو ساعت پس از ورزش، به علت نسبت ۴: ۱ کربوهیدرات به پروتئین، مایعات و سدیم موجود در شیر کاکائو برای ریکاوری عضله مطلوب است. انتخاب شیر کاکائو با پروتئین بالاتر برای کمک به ریکاوری عضله پس از تمرینات و تامین نیازهای پروتئین افزایش یافته ورزشکاران نیز مفید است.



ملاحظات برای کاهش وزن



پروتئین موجود در شیر کاکائو (به خصوص شیر کاکائو با پروتئین بالا) در هنگامی که سعی در کاهش وزن دارید، مفید است اما قند افزوده در شیر کاکائو نه. برخی مارک های شیر کاکائو به علت قند افزوده، فقط در ۱ فنجان تا ۱۹۰ کالری و ۲۷ گرم قند دارند. با این حال شیر کاکائو بسیار تصفیه شده Fairlife در هر فنجان فقط ۱۴۰ کالری و ۱۲ گرم قند دارد (که همان مقدار قند موجود در شیر سفید کم چرب است) بنابراین گزینه بهتری برای کاهش وزن می باشد. بهتر از آن، شیر سفید خامه گرفته، شیر سفید بسیار تصفیه شده بدون چربی یا شیر سویای معمولی را امتحان کنید که هر کدام حاوی فقط ۸۰ تا ۹۰ کالری و ۸ تا ۱۳ گرم پروتئین در هر فنجان هستند.