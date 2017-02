پیری زودرس با ۸ اشتباه در رژیم غذایی

مطالعه و تحقيق در زمينه عوامل زنده و غير زنده خسارت زا به جنگلها و مراتع، حفظ تعادل پايدار و تنوع زيستی در گستره منابع طبيعی ايران ،مطالعات فونستيك، كنترل بيولوژيك و مديريت تلفيقی برای حفاظت و حمايت از اكوسيستمهای مختلف جنگلی و مرتعی.خوردن شکر زیاد قطعاً برای دور کمر شما عاقلانه نیست، اما افراط بیش از حد در دسر می تواند صورتتان را نیز چندین سال پیر کند و پیری زودرس را نمایان کند.



به گزارش تناسب اندام، دکتر لیز بارمانز، پزشک و درماتولوژیست در ساحل میامی، توضیح می دهد که «رژیم غذایی خوب، سنگ بنای اصلی یک پوست سالم است.» عناصر طبیعی در غذاهای کامل مثل کاهو و توت فرنگی به افزایش ترن اُور سلول کمک می کنند، و تولید رشته های کلاژن را برای کمک به نرم و مستحکم نگه داشتن پوست، افزایش می دهد و پیری زودرس را از شما دور می کند.



از طرف دیگر، غذاهای دارای ارزش تغذیه ای کم و بدون ارزش، مثل دونات های پر از شکر، در واقع می توانند به کلاژن و الاستین، که پوست را محکم و شاداب نگه می دارند، آسیب برسانند. طبق مطالعه ای که در مجله بریتانیایی درماتولوژی منتشر شد، این اثرات پیری زودرس در حدود ۳۵ سالگی شروع شده و بعد از آن به سرعت افزایش می یابد.



و حتی اگر هر هفته، تمرینات سخت کاردیو را انجام دهید، در صورتی که برنامه تان شامل یوگا، تمرین با وزنه، و استراحت نباشد، مزایای بالقوه ی ضد پیری بدن را از دست خواهید داد. به عنوان مثال، اگر فقط کاردیو را به قیمت کنار گذاشتن سایر انواع تمرینات، مثل یوگا و تمرینات قدرتی، انجام دهید، می تواند شما را از مزایای محافظت از پوست محروم کند.



دریابید که آیا یکی از این ۸ اشتباه رژیم غذایی و تمرین را انجام می دهید یا خیر و یاد بگیرید به جای آن چه کار کنید.

۱- در خوردن دسر افراط می کنید



تجزیه قندها، که به آن گلیکاسیون گفته می شود، به کلاژن که پوست را نرم و محکم نگه می دارد، آسیب می زند. برای جلوگیری از خارج شدن این فرآیند طبیعی از کنترل، از کربوهیدرات های با شاخص قند خون پایین مثل غلات کامل غافل نشوید؛ آنها به طور طبیعی قند کمی دارند، و بدن برای کاهش از دست رفتن کلاژن و جلوگیری از پیری زودرس ، آنها را به آهستگی پردازش می کند.



دسر



اگر می خواهید چای یا بلغور جوی خودتان را شیرین کنید، بدون اینکه پوستتان پیرتر به نظر برسد، استویا (Stevia) کاملاً طبیعی را امتحان کنید.



طبق گفته ی درماتولوژیست دارای بورد تخصصی، Nicholas Perricone، استاد پزشکی دانشکده طب انسانی دانشگاه ایالتی میشیگان، استویا، گیاه شیرین کننده ای است که به سادگی هضم می شود، که گلیکاسیون را تحریک نمی کند.

۲- همیشه استرس دارید



از بین بردن اضطراب های کاری تان روی دوچرخه یا تردمیل ممکن است برای مدت کوتاهی باعث شود احساس بهتری داشته باشید، اما وارد کردن یوگا به برنامه تناسب اندام تان به طور منظم، می تواند کمک کند تا جوان تر به نظر برسید و در حالیکه استرس را کم می کنید، از تجزیه عضلات جلوگیری نمایید.



دکتر هما ساندرام، پزشک و درماتولوژیست در واشنگتن دی سی می گوید، حرکات یوگا مثل حرکت بچه، سگ سرپایین، و حرکت سلام بر خورشید، گردش خون را بهبود می بخشند – بالا بردن اکسیژن همان چیزی است که آن درخشش یوگای دوست داشتنی را به پوست می دهد و شما را از پیری زودرس دور می کند.



استرس امتحان



پژوهش ها نشان می دهد تمرین منظم یوگا می تواند التهاب و استرس را، که پیری زودرس پوست را تسریع می کنند، کاهش دهد. اگر دلیل دیگری برای دور کردن استرس خود می خواهید: میزان زیاد تنش می تواند تولید هورمون را سرکوب کند، که منجر به تجزیه کلاژن یا حالت های وخیم تری مثل پسوریازیس می شود. Annie Chiu، پزشک و درماتولوژیست در لوس آنجلس می گوید "کنترل استرس، پوست شما را آرام نگه می دارد.”

۳- همیشه قهوه را انتخاب می کنید



پژوهش ها نشان می دهد که چای سبز و سیاه حاوی ترکیبات محافظت کننده – مثل EGCG (اپیگالوکتشینگالات) و آنتی اکسیدان های تی فلاوین هستند که به پیشگیری از سرطان های پوست و شکستن کلاژن و در نتیجه پیری زودرس ، عامل چین چروک ها، کمک می کند.



پودر قهوه

۴- هیچ گاه وزنه نمی زنید



دنبال کردن یک برنامه منظم تمرین قدرتی که نیروی عضلانی بهتر و با پشتیبانی بیشتر را ایجاد می کند، به شما کمک می کند تا شل شدگی پوست گردن به پایین را محکم نمایید. دکتر پاتریکا فاتریس، پزشک درماتولوژیست در لوس آنجلس می گوید «من به تمرین قدرتی اعتقاد دارم، و همیشه به بیمارانم می گویم هرچه پیرتر می شوند، بیشتر آن را انجام دهند.» او می گوید «این مثل اضافه کردن حجم به صورت با مواد حجیم کننده (filler) است، با این تفاوت که روی بدن انجام می شود.»

۵- گوشت تان ارگانیک نیست



دکتر کتی رودان، پزشک درماتولوژیست در منطقه ی خلیج سن فرانسیسکو می گوید، «هورمون های موجود در لبنیات سنتی، طیور، و گوشت ممکن است در ایجاد آکنه تأثیر داشته باشند.» او می گوید آن دسته از بیمارانش که این موارد را کمتر می خورند یا حداقل از گوشت گاو و طیور تغذیه شده از غلات و لبنیات ارگانیک در رژیم غذاییشان استفاده می کردند، اغلب متوجه می شوند که پوستشان بهتر به نظر می رسد و پیری زودرس نخواهند داشت.

۶- از مواد قلیایی غافل هستید



برای جلوگیری از پیری زودرس غذاهای قلیا دار بخورید. دکتر کیمبری سیندر، متخصص تغذیه در لوس آنجلس و نویسنده ی کتاب The Beauty Detox Solution می گوید، زمانی که مشتریانش غذاهای قلیا دار بیشتری، مثل جعفری، بادام، کلم برگ، گلابی، لیمو و سیب می خورند، بهبود زیادی در پوست و موی آنها مشاهده می کند.



لیمو ترش



Snyder توضیح می دهد که «اگر بدن شما بسیار اسیدی باشد، که می تواند زمانی که رژیم غذایی تان نامتعادل است رخ دهد، مواد معدنی قلیایی مثل کلسیم، پتاسیم، و منیزیم، که به ما اجازه می دهند استخوان، دندان و موهای قوی و سالمی داشته باشیم، را پاک می کند و از بین می برد.»

۷- استراحت نمی کنید



هنگامی که روال عادی تمرینتان آنقدر شدید است که همیشه خسته اید اما شب نمی توانید بخوابید، صرف نظر از لکه های تیره و پف های زیر چشمانتان به دلیل بی خوابی شبانه، شما دارید خودتان را برای آسیب های استفاده مفرط، آماده می کنید.



دکتر رایان هالورسون، مربی خصوصی و متخصص انجمن سلامت و تناسب اندام IDEA می گوید، این علائم می تواند نشانه ای از خستگی مفرط باشد. سایر شواهدی که نشان می دهد شما دارید بیش از حد تمرین می کنید، شامل کوفتگی بیش از حد عضله که چندین روز باقی می ماند، کاهش وزن ناخواسته، افزایش ضربان قلب در حالت استراحت، اختلالاتی در چرخه ی قاعدگی، یا کاهش اشتها است.



سکته-بد خوابی



Polly de Mille، فیزیولوژیست ورزشی بالینی در بیمارستان جراحی ویژه در منهتن می گوید "همانگونه که برای ورزش برنامه ریزی می کنید، برای استراحت تان هم برنامه بریزید تا از پیری زودرس در امان باشید. «اگر تعادلی بین تجزیه عضلات و ریکاوری نباشد، پس عضله در حالت التهاب مزمن است، و آنچه که ممکن است به عنوان یک مورد کوفتگی ساده بعد از یک تمرین سخت آغاز شود، می تواند به یک آسیب استفاده ی بیش از حد واقعی تبدیل گردد.»

۸- رژیم بدون چربی و پیری زودرس



هنگامی که رژیم غذایی تان متعادل نیست، پوست، مو و ناخن هایتان متضرر خواهند شد. David E. Bank، پزشک، عضو آکادمی درماتولوژی آمریکا، و مدیر مرکز درماتولوژی، جراحی زیبایی و لیزر در نیویورک توضیح می دهد که، حذف کالری ها می تواند بدنتان را از مواد مغذی خاصی محروم سازد که تقسیم سلولی سالم، احیای سلول، و رنگ و بافت کلی پوست را ارتقا می بخشند.



«پوست همچنین به اسیدهای چرب ضروری – که خود بدن نمی تواند آنها را تولید کند – برای حفظ آبرسانی نیاز دارد. رژیم غذایی که چربی بسیار کمی داشته باشد، می تواند باعث ایجاد پوست خشک، ریزش مو، و ناخن های شکننده گردد.»



برای کاهش وزن



سایر مواد مغذی کلیدی برای افزایش جوانی و جلوگیری از پیری زودرس ، شامل ویتامین های A، C و E هستند. کمبود ویتامین A موجب آکنه، موی خشک، پوست خشک، و ناخن های شکننده می شود. میزان ثابت روزانه ی ویتامین A را با خوردن ۵ هویج کوچک در هر روز بدست آورید.



کمبود ویتامین C می تواند ساخت کلاژن (چسبی که رباط ها، استخوان ها، عروق خونی، و پوست را به هم متصل می کند) را تحت تأثیر قرار دهد، التیام زخم را تضعیف کند، و احتمال کوفتگی و کبودی تان را بیشتر کند؛ غذاهای غنی از ویتامین C را به شکل مرکبات، کلم بروکسل، فلفل، و سبزیجات برگ دار وارد برنامه خود کنید.



میزان کم ویتامین E می تواند موجب کوفتگی آسان شود و باعث شود بیماریهای مزمن پوستی مثل اگزما و پسوریازیس عود کنند. با خوردن بادام، فندق، بادام زمینی، اسفناج، و غلات غنی شده، ویتامین E بیشتری وارد برنامه غذایی خود کنید.