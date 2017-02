ساعت بدن تان را بشناسید

محققان معتقدند که اطلاع از ساعت بدن نه تنها می تواند آرامش بیشتری را به شخص ببخشد بلکه از خطر ابتلا به بیماری هایی مانند سرطان، حملات قلبی، دیابت، افزایش وزن و ... نیز جلوگیری می کند.

آیا تاکنون برایتان پیش آمده صبحدم با وجود اینکه شب خواب کاملی داشته اید اما بازهم خسته بوده و قدرت برخاستن از خواب را نداشته باشید؟

محققان در جدیدترین تحقیقات خود از ارتباط بین ساعت بدن و ابتلا به بیماری های مختلف خبر دادند. بررسی های اخیر محققان نشان می دهد، اگر خارج از ساعت بدن به فعالیت های مختلف مشغول باشید نه تنها خستگی مضاعف بدن را در بردارد بلکه احتمال ابتلا به بیماری های مزمن نیز بیشتر می شود.



ارتباط بین ساعت بدن و شرایط خواب

محققان معتقدند خانم هایی که اتاق خوابشان پر نور بوده و در این فضا به استراحت می پردازند، دچار اضافه وزن و چاقی خواهند بود زیرا ساعت بدن با نور زیاد برهم می خورد. در واقع، برهم خوردن ساعت بدن باعث افزایش اشتها و همینطور کاهش سوخت و ساز بدن می شود.

ریتم شبانه روزی بدن انسان

ساعت 2:00 Am / خواب عمیق

ساعت 4.30 Am/ پایین ترین درجه حرارت بدن

ساعت 6.45 Am/ بیشترین افزایش فشار خون

ساعت 7.30 Am / توقف ترشح ملاتونین

ساعت 10:00 AM / بالاترین سطح هوشیاری

ساعت 12:00 ظهر

ساعت 2.30 PM/ بهترین زمان هماهنگی بدن

ساعت 3.30 PM/ سریعترین زمان واکنش بدن

ساعت 6.30 Pm/ بالاترین میزان فشار خون

ساعت 7:00 Pm/ بالاترین درجه حرارت بدن

ساعت 9:00 PM/ آغاز ترشح ملاتونین

12:00 نیمه شب

آیا صبح ها با صدای زنگ ساعت بیدار می شوید؟

راسل فاستر، استاد علوم اعصاب دانشگاه آکسفورد می گوید:" بسیاری از مردم حتی متوجه نیستند که به اندازه کافی خواب و استراحت ندارند. آیا برای بیدار شدن از خواب به ساعت زنگ دار نیاز دارید؟ این موضوع می تواند یکی از دلایلی باشد که شما با ساعت بدن تان هماهنگ نیستید!

اما چرا ساعت بدن تا این اندازه مهم است؟

ساعت بدن تعیین کننده عوامل مهمی مانند سوخت و ساز بدن، میزان فشار خون، درجه حرارت، میزان فعالیت سلول و.... است.

یکی از بارزترین عملکردهای مثبت بدن را می توان در زمان به خواب رفتن و همینطور بیدارشدن از خواب مشاهده کرد. اختلال ساعت بدن با اختلال چرخه تقسیم سلولی در ارتباط است که این تغییر روند می تواند باعث بروز بیماری هایی مانند سرطان، دیابت و ... شود.



ساعت زنگ دار شروع به زنگ زدن می کند اما شما به هر دلیلی از خواب بیدار نمی شوید و ساعت را خاموش می کنید. در این زمان، هورمون استرس شروع به فعالیت می کند در نتیجه بدون اینکه شخص متوجه باشد اجازه می دهد تا بیماری های مختلفی وارد بدن وی شوند.