12 ترفند رژیمی برای زنان

بررسی های جدید دانشمندان نشان می دهد با راهکار هایی ساده می توان تمام چربی های بدن را از بین برد و خوش اندام و متناسب شویم.



1- خارج کردن چربی از سوپ، سس با یخ



این را می‌توان معجزه‌ علم مدرن یا قانونی از فیزیک دانست. با انداختن یک قطعه یخ در سوپ، سس یا هر خوراکی، چربی آن جذب شده و سپس می‌توانید با یک قاشق آن را خارج کنید. باید سریع عمل کنید و تا پیش از آب شدن یخ آن را خارج نمایید.



2 - بجوید، بجوید، بجوید، بجوید... و باز هم بجوید



به گفته‌ دکتر داریا رز (Darya Rose) نویسنده‌ی کتاب Foodist مطالعات نشان داده‌اند که وقتی افراد آرام‌تر غذا می‌خورند و به درستی آن را می‌جوند و بر ویژگی‌های مختلف غذا تمرکز دارند هم لذت بیشتری از غذا برده و هم مقدار کمتری از آن را می‌خورند.



3 - در بشقاب‌های کوچک قرمز رنگ غذا بخورید



سال گذشته در یک مطالعه‌ ایتالیایی از 130 نفر نشان داده شد، وقتی غذا در بشقاب‌های قرمز سرو می‌شود افراد به نسبت بشقاب‌های آبی و سفید مقدار بیشتری از آن را می‌خورند، علت می‌تواند ویژگی رنگ قرمز باشد که علامت خطر است. این تحقیق نشان داد که ظروف کوچکتر موجب کاهش مصرف غذا می‌شود.



4 - اشتهای خود را با نوار لیسترین کاهش دهید



آیا برایتان پیش آمده که اصلا گرسنه نباشید ولی همچنان اشتها داشته باشید؟ دکتر استیفن گولو (Stephen Gullo) نویسنده‌ی کتاب The Thin Commandments به مددجویان خود نوارهای لیسترین را پیشنهاد می‌کند. این نوار‌ها گیرنده‌ی چشایی و بویایی شما را از کار می‌اندازد و از این رو اشتهایتان کاهش می‌یابد.



5 - پنج روز از هفته رژیم سخت خود را کنار بگذارید



در یک مطالعه‌ انگلیسی چهار ماهه دریافته شد، زنانی که یک رژیم سخت را دو روز در هفته حفظ می‌کنند (650 کالری، یا 50 گرم کربوهیدارت و پروتئین نامحدود) و در پنج روز بعدی بیش از 2 هزار کالری مصرف ندارند به نسبت افرادی که روزانه تنها 1500 کالری مصرف دارند وزن بیشتری کم می‌کنند.



6 - سعی کنید یک چهارم غذایتان سبزیجات باشد



در مطالعه‌ای در پنسلوینیا نشان داده شد سوژه‌هایی که 25 درصد وعده‌ غذاییشان را سبزیجات به نسبت افرادی که سبزیجاتی در بشقابشان نداشتند 350 کالری کمتر مصرف کردند.



7 - از سرکه استفاده کنید



جز اصلی سرکه سرعت خالی شدن معده را کاهش داده و به این صورت حس سیری افزایش می‌‌یابد. همچنین مطالعه‌ی دیگری نشان داده است که سرکه سطح گلوکز و چربی را کاهش می‌دهد. آن را بر سالاد بریزید، یک قاشق آن را در سوپ بریزید و یا اینکه پیش از خوردن هر غذا یک یا دو قاشق از آن را بخورید.



8 - از گروه‌های غذایی مختلف بخورید



به عقیده‌ گولو (Gullo) هرم غذایی افراد تحت رژیم با هرم غذایی توصیه شده توسط FDA کمی متفاوت است : غذای دریایی، سفیده‌ی تخم مرغ، ماست‌های با پروتئین بالا و گیاهان سبز و سفید با کربوهیدرات پایین مسیر لاغر شدن را تشکیل می‌دهند.



9 - تخم مرغ را تبدیل به بخش ضروری پروتین رژیم خود کنید



دانشمندان هنور علت آن را نمی‌دانند ولی تحقیقی در دانشگاه لوئیزیانا نشان داد افرادی که در صبحانه‌شان تخم مرغ مصرف می‌کنند به نسبت افرادی که همان مقدار کالری را مصرف می‌کنند ولی تخم مرغ نمی‌خورند وزن بیشتری کم می‌کنند.



10 - بیش از حد سالادتان را مزین نکنید



همان قانونی که در مورد پوشش شما وجود دارد در این مورد هم صدق می‌کند. متخصص تغذیه لارن اسلایتون (Lauren Slayton) نویسنده‌ی The Little Book of Thin به مراجعه کنندگانش توصیه می‌کند که تنها از یک چاشنی در هر سالاد استفاده کنید.



11 - آب گازدار بنوشید



بسیاری از اوقات که میل به خوردن غذا داریم در واقع تشنه هستیم. ولی گولو می‌گوید: "آب گاز دار باعث می‌شود که بدن به نسبت آب معمولی حس پر شدن بیشتری داشته باشد"



12 - فیبر لازم بدنتان را از میوه‌جات دریافت کنید نه Fiber One



اگر شما Fiber One را دوست دارید مشکلی ندارد. ولی آلو، آواکادو و شاه توت هم از مقدار زیادی فیبر برخوردارند و لذیذتر هم هستند.



