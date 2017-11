سؤال: اتصال من با اینترنت گاهی اوقات قطع می‌شود و در مرورگر گوگل کروم با صفحه‌ای مواجه می‌شوم که پیام «There is no internet connection» در آن نوشته شده است. چند روز پیش مجددا با این صفحه مواجه شدم؛ اما این بار دایناسوری در آن‌ وجود داشت و به من چشمک می‌زد! این اتفاق یک باگ است یا همیشه رخ می‌دهد؟

جواب: صفحه‌ی اروری که پس از قطع‌ اتصال به اینترنت در مرورگر گوگل کروم مشاهده می‌کنید، در خود یک دایناسور تیرانوسوروس رکس دارد که گاهی اوقات چشمک می‌زند. بااین‌حال با انجام کارهای ساده‌ای، می‌توانید این دایناسور را مجاب کنید تا کارهای بیشتری نیز انجام دهد.

طی چند سال اخیر، دایناسور تی رکس یکی از جالب‌ترین بازی‌های پنهان موجود در مرورگر کروم بوده است و شاید بتوان آن را هدیه‌ای از سوی برنامه‌نویسان این اپلیکیشن برای هم‌دردی با کسانی نامید که اتصالشان به اینترنت قطع شده است. برای فعال‌سازی این بازی، کافی است پس از ظاهر شدن صفحه‌ی مربوط به نبود اینترنت در مرورگر کروم، کلید Space را از روی کیبورد خود فشار دهید. با این کار، دایناسور شروع به حرکت می‌کند و یک بازی ۸ بیتی سبک Endless Runner برایتان بالا می‌آید.

هرچه دایناسور تی رکس در مسیر جلوتر می‌رود، موانعی بر سر راهش قرار می‌گیرند و شما می‌توانید با زدن کلید Up از روی آن‌ها پَرِش کنید. پس از گرفتن هر ۱۰۰ امتیاز، صدای کوتاه و جالبی نیز پخش می‌شود؛ همچنین بعد از گرفتن ۵۰۰ امتیاز، درجه‌ی بازی سخت‌تر می‌شود و دایناسورهای پرنده‌ی دیوپکفالوس نیز وارد بازی می‌شوند و برای عبور از آن‌ها باید کلید Down را در کیبورد فشار دهید. اگر دایناسورتان در این مسیر کشته شد، به‌راحتی می‌توانید در صفحه‌ی Game Over و با کلیک روی گزینه‌ی شروع مجدد، بازی را از نو آغاز کنید.

اگر جزو طرفداران بازی‌های رانر هستید، الزاما مجبور نیستید منتظر قطع شدن اینترنت در مرورگر گوگل کروم باشید. نسخه‌‌ای مشابه همین بازی مدتی پیش ساخته شده است و شما می‌توانید آن را به شکل آنلاین بازی کنید؛ البته اگر دوست دارید، می‌توانید این بازی را از اینجا روی دستگاه اندرویدی خود نصب کنید.

حتی اگر اتصال اینترنتی شما همچنان برقرار است، می‌توانید با ترفندی به این بازی دسترسی داشته باشید. در قسمت URL مرورگر خود، عبارت «chrome://network-error/-106» را وارد کنید و اینتر را بزنید.

نظر شما در این‌باره چیست؟ آیا تاکنون متوجه این بازی پنهان در مرورگر گوگل کروم شده بودید؟