به گزارش انتخاب، پرتقال، بومی آسیای جنوب شرقی است و بسیاری از محققان، جنوب چین و شمال هند را زادگاه این میوه آبدار و خوشمزه می‌دانند. تحقیقات باستان‌شناسی نشان می‌دهد که پرتقال برای اولین‌بار حدود 2500 سال قبل از میلاد مسیح در کشور چین کشف شده است. پرتقال در گروه مرکبات قرار می‌گیرد و جزو میوه‌های درختی طبقه‌بندی می‌شود. در حال حاضر، کشورهای برزیل، آمریکا و چین جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پرتقال در جهان محسوب می‌شوند. با این مقدمه، در ادامه مطلب به بررسی مهم‌ترین خواص پرتقال و آب طبیعی این میوه خوش‌طعم می‌پردازیم.



1. مصرف آب‌پرتقال برای تامین ویتامین C مورد نیاز بدن



نوشیدن حداقل 2 لیوان آب‌پرتقال در روز، غلظت ویتامین C را در بدن بین 40 تا 64 درصد افزایش می‌دهد. ویتامین C، یکی از ویتامین‌های ضروری است، بنابراین مصرف روزانه آن برای بدن خیلی مهم است. این ویتامین، به‌عنوان یکی از آنتی‌اکسیدان‌های مهمی شناخته می‌شود که از بدن در مقابل مضرات رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کند. باقی‌ماندن رادیکال‌های آزاد در بدن می‌تواند باعث آسیب‌دیدگی بافت‌های بدن شود و افراد را با پیری زودرس مواجه کند.



2. مصرف آب‌پرتقال برای محافظت از بدن در مقابل التهاب



وعده‌های غذایی حاوی چربی و قند زیاد، باعث تشدید واکنش‌های التهابی در بدن می‌شود. واکنش‌های التهابی نیز شانس مقاومت به انسولین را افزایش می‌دهد که درنتیجه باعث ابتلا به بیماری دیابت نوع2 و آترواسکلروزیس (تصلب‌شرایین) می‌شود. خوشبختانه، تحقیقات علمی نشان داده‌اند که مصرف آب‌پرتقال در کنار وعده‌های غذایی دارای چربی و کربوهیدرات زیاد، از شکل‌گیری واکنش‌های التهابی در بدن جلوگیری می‌کند بنابراین مصرف روزانه آب‌پرتقال، یکی از اقدامات پیشگیرانه موثر برای جلوگیری از ابتلا به مقاومت به انسولین و آترواسکلروزیس است.



3. مصرف آب‌پرتقال برای بهبود فشارخون دیاستولیک



تحقیقات علمی بسیاری نشان داده‌اند که مصرف منظم و روزانه آب‌ پرتقال می‌تواند وضعیت فشارخون دیاستولیک را به سطح مطلوبی برساند. آب‌ پرتقال حاوی نوعی رنگدانه گیاهی محلول در آب به ‌نام «هسپریدین» است که مسئولیت این تاثیرگذاری را برعهده دارد. هسپریدین، فعالیت عروق خونی کوچک را بهبود می‌بخشد و به‌طور کلی فشارخون را به شرایط مناسبی می‌رساند. هسپریدین با توجه به همین اثربخشی، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی را در افراد مستعد کاهش می‌دهد.



4. آب‌پرتقال برای کاهش سطح کلسترول بد خون



نوشیدن منظم و روزانه آب‌ پرتقال می‌تواند سطح کلسترول بد خون (LDL) را در افراد مبتلا به بیماری کلسترول بالای خون کاهش دهد. با این‌حال، مکانیسم پنهان در این اثربخشی بر وضعیت کلسترول خون هنوز روشن نشده است. محققان معتقدند که انجام تحقیقات تکمیلی و آزمایش‌های بالینی برای واکاوی این واقعیت علمی ضرورت دارد.



5. آب‌پرتقال برای پیشگیری از ابتلا به سرطان



آخرین تحقیقات علمی، اثربخشی آب‌ پرتقال را در راستای جلوگیری از ابتلا به چند نوع از سرطان‌ها نشان داده‌اند. پرتقال، ماده‌ای به‌نام دی-لیمونن دارد که تا به امروز کمتر مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است، اما تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که این ماده، قابلیت‌های مثبتی در مقابله با سرطان پوست، پستان، دهان، کولون و ریه دارد. حتی تحقیقات دیگری نشان داده‌اند که مصرف آب‌ پرتقال، خطر ابتلا به سرطان‌های کبد، حنجره و معده را هم کاهش می‌دهد. خود ویتامین C موجود در پرتقال و بالابودن سطح آنتی‌اکسیدان‌ها در آن به تاثیرگذاری بهتر دی-لیمونن کمک می‌کند.



6. آب‌پرتقال برای جلوگیری از به‌وجود آمدن سنگ‌کلیه



کسانی که روزانه یک وعده مصرفی از آب‌ پرتقال را برای برنامه غذایی خودشان در نظر می‌گیرند، خطر تشکیل سنگ‌ کلیه را کاهش می‌دهند. معمولا غلظت بیش از حد املاح و مواد شیمیایی به شکل‌گیری سنگ‌کلیه منجر می‌شود، اما آب‌پرتقال با این وضعیت مقابله می‌کند. آب‌پرتقال حاوی ماده‌ای به‌نام سیترات است که اسیدیته ادرار را کاهش می‌دهد و توانایی فوق‌العاده‌ای برای جلوگیری از این اختلال دارد.



7. آب‌پرتقال برای تقویت سیستم ایمنی بدن



شواهد علمی وجود دارد که نشان می‌دهد استفاده روزانه از آب‌پرتقال می‌تواند سیستم ایمنی بدن را برای مبارزه با بیماری‌های مختلف تقویت کند و مدت‌زمان دوره‌های بیماری را کوتاه کند. پایین بودن سطح ویتامین C در بدن می‌تواند افراد را در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار دهد، اما خوشبختانه ویتامین C موجود در آب‌ پرتقال می‌تواند این کمبود را جبران کند و نقش موثری در بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن داشته باشد.



8. آب‌پرتقال برای بهبود سلامت عمومی بدن



پرتقال و آب‌ پرتقال حاوی مقدار قابل‌توجهی از ویتامینB1 هستند. اضافه کردن این ویتامین به رژیم غذایی، آنزیم‌های ضروری برای داشتن متابولیسم سالم را فعال می‌کند و درنتیجه به گرفتن انرژی از چربی‌ها و کربوهیدرات‌ها کمک می‌کند. پایین آمدن سطح ویتامینB1 در بدن، اثر مخربی برای سیستم‌های مختلف بدن دارد. پوست، سیستم قلبی-عروقی و سیستم عصبی از مهم‌ترین این موارد هستند.



9. آب‌پرتقال برای جلوگیری از نقائص مادرزادی در نوزادان





کمبود فولات، یکی از علت‌های اصلی کم‌وزن شدن نوزاد و ابتلا به نقص لوله عصبی است که از مشکلات مادرزادی در مغز و نخاع محسوب می‌شود. با این‌حال، این نقص مادرزادی تا حد زیادی قابل‌پیشگیری است. فولات به‌عنوان یکی از ریزمغذی‌های مهمی شناخته می‌شود که از شکل‌گیری نقائص مادرزادی جلوگیری می‌کند. مصرف روزانه یک‌سوم فنجان آب‌پرتقال، 40 میکروگرم فولات برای مادران باردار فراهم می‌کند. یک‌سوم فنجان از آب‌پرتقال، 10 درصد از نیاز روزانه بدن به فولات را تامین می‌کند.