فواید خرما و زمان مجاز مصرف آن در کودکان

هرگز از مصرف خرما غافل نشوید این ماده غذایی سرشار از بهترین املاح و موادمعدنی برای سلامتی تان است می توانید به اشکال مختلف در کنار غذا به فرزندتان بدهید و باعث پیشگیری از بروز فقر آهن در بدن وی شوید خرما مانع ایجاد اسهال و یبوست در فرزندتان شده و در پیشگیری از بیماری های عفونی موثر است .



حریره خرما: می توانید خرما بدون پوست و هسته در کره یا روغن تفت دهید تا نرم شود سپس آرد گندم پودر مغز بادام اضافه کنید و تفت بدید تا خوب مخلوط و خامی آرد از بین برود.



حلوای خرما: آرد تفت بدید تا خامی اون از بین بره سپس کره اضافه کنید و کمی تفت دهید خرما پوست کنده و له شده اضافه کنید.



توپک خرما: خرما بدون پوست تو کره تفت بدید که نرم شود سپس داخل پودر مغز بادام یا پودر نارگیل بغلطانید.



خرما تو کره تفت بدید و کنار عدس پلو به کودک بدهید.

زمان مجاز مصرف خرما در تغذیه کودک از ۹ ماهگی می باشد.



خرما سرشار از فیبرهای طبیعی و بسیار غنی از ویتامین‌ها و موادمعدنی است، فواید بیشماری برای سلامتی دارد. این محصولات طبیعی حاوی روغن، کلسیم، سولفور، آهن، پتاسیم، فسفر، منگنز، مس و منیزیم هستند که همه برای سلامتی بسیار مفیدند.



خرمای رسیده حاوی پتاسیم است. پتاسیم برای کنترل اسهال بسیار مهم است. آنها به راحتی هضم شده و برای برطرف کردن مشکل اسهال بسیار مفیدند.



خرما یک ماده غذایی ملین است. به همین دلیل برای کسانیکه از یبوست رنج می برند بسیار مفید است. برای بهره بردن از خاصیت ملینی خرما، باید تعدادی از آن را از شب تا صبح در آب خیس کرده و صبح آن را به شکل شیره مصرف کنید



خرما دارای مقدار قابل توجهی ویتامین A و بتاکاروتن است،ویتامین A موجود درخرما از بروز بیماری های عفونی پیشگیری می کند



خرما از فقر آهن پیشگیری می کند، خرما مقدار قابل توجهی فولات و یا همان اسیدفولیک به بدن می‌رساند که جهت خون‌رسانی برای بدن لازم است،فولات به عنوان ماده خون‌ساز در خرما موجود است؛ هرچند که مقدار آهن خرما آنچنان زیاد نیست، اما برای خون‌سازی، بدن احتیاج به ۳ ماده‌ی مغذی فولات، آهن و ویتامین 12 B دارد که در غذاهای حیوانی یافت می‌شوند. پس برای این منظور بایستی از غذاهای متنوع استفاده کرد.



ویتامین C یکی دیگر از مواد مغذی خرماست که این ویتامین برای جلوگیری از بیماری‌های خطرناک خونریزی‌دهنده یا همان اسکوربوت لازم است و باید بدن هر فرد در طول روز، ۶۰ میلی‌گرم ویتامین C دریافت کند که تقریباً در هر ۱۰۰ گرم خرما ۱۴ میلی‌گرم ویتامین C موجود است.