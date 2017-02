هفت ماده غذایی مؤثر در سلامت مو

هنگامی که بحث از سلامت مو می شود، رژیم غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به بیان دیگر برای داشتن موهایی سالم، توجه خود را بیش از همه به آن چه که می خورید، معطوف نمایید. درست مثل هر بخش دیگر از بدن، سلول ها و فرآیندهایی که درخشندگی و سلامت موهای شما را فراهم می کنند نیز به یک رژیم غذایی متعادل و متنوع نیاز دارند. به بیان کلی باید گفت که؛ دو ویژگی تنوع و تعادل رژیم غذایی در تمام جنبه های سلامتی اثر گذار است تا جایی که نمی توان آن را نادیده گرفت.



کیفیت رژیم غذایی می تواند موجب بروز تغییراتی (خواه خوب یا بد) در موها و پوست شما شود. تنها یک هفته پیروی از یک رژیم غذایی ناسالم می تواند موجب بروز آکنه و خشکی پوست گردد. با وجود این، بروز تغییرات ناشی از رژیم های غذایی غلط یا هر نوع کمبود تغذیه ای در موها می تواند تا ماه هابه تأخیر افتد. متعاقب آن، بازسازی و احیای موهای آسیب دیده نیز به زمان بیشتری احتیاج دارد.



تغذیه امروز شما به غنی سازی فولیکول مو (هر تار مو از یک فولیکول به وجود می آید که پوست سر آن را احاطه کرده است) کمک می کند. پس، سلامت مو در گروی سلامت فولیکول است، و سلامت پوست سر نیز سلامت فولیکول را تضمین می کند.



البته، باید خاطر نشان شود که علاوه بر آن چه می خورید، رفتارها و الگوهای نادرست دیگری نیز هستند که می توانند بر سلامت مو اثر داشته باشند. استعمال سیگار، عدم تعادل هورمونی و یا خواب ناکافی نیز می توانند بر سلامت موها اثرگذار باشند.



فراموش نکنید که هیچ ماده غذایی معجزه آسایی برای رفع نگرانی های موجود در زمینه سلامت موها وجود ندارد. مواد غذایی توصیه شده ای که در ادامه می خوانید، تنها می توانند به سلامت موهای شما کمک کنند.



1- ماهی سالمون



این نوع ماهی علاوه بر این که غنی از ویتامین D و پروتئین (مفید برای داشتن موهای قوی) است، حاوی اسیدهای چرب ضروری اُمگا3 نیز می باشد که به حفظ سلامت موها کمک می کنند. بدن قادر به ساختن این اسیدهای چرب نیست، بنابراین باید از طریق رژیم غذایی فراهم شوند.



حدود 3 درصد ساقه مو از این اسیدهای چرب تشکیل شده است. به علاوه، آن ها در ساختمان غشاء سلول های پوست سر نیز وجود دارند. از سایر منابع مهم در این زمینه می توان به ماهی مارکل، ساردین اشاره کرد.



2- گردو



تنها مغزی، که حاوی مقادیر زیادی از اسیدهای چرب اُمگا 3 می باشد، گردو است. علاوه بر این، غنی از ویتامین E و بیوتین است، که در مقابل آسیب به ماده ژنتیکی سلول ها (DNA) از آن ها محافظت می کنند. بنابراین، می تواند در برابر اشعه خورشید از موها محافظت کند. بیوتین می تواند تا حدودی از ریزش موها جلوگیری کند. به علا.ه، گردو حاوی مس است، ماده معدنی که به درخشندگی و حفظ رنگ طبیعی مو کمک می کند.



3- هویج



یک منبع غنی و بسیار خوب بتا-کاروتن است. این ماده پیش ساز ویتامینA است که در بدن به آن تبدیل می شود. به طور کلی، سلول ها در نبود ویتامین A، عملکرد خوبی ندارند. این ویتامین، به حفظ تولید چربی در پوست سر کمک می کند و کمبود آن می تواند موجب خشکی، پوسته پوسته شدن، شوره سر و خارش منجر گردد. انبه، زردآلو، طالبی و کدو تنبل از منابع خوب ویتامین A هستند.



4- تخم مرغ



یک منبع غنی از پروتئین است. علاوه بر این، تخم مرغ حاوی 4 ماده معدنی کلیدی: روی، سلنیوم، سولفور و آهن است. آهن، به ویژه بسیار مهم است زیرا در انتقال اکسیژن به فولیکول های مو کمک می کند.کمبود آهن (کم خونی) یکی از دلایل مهم ریژش مو به شمار می رود.



5- اسفناج



آهن، بتا-کاروتن، فولات و ویتامین C موجود در اسفناج به حفظ سلامت فولیکول های مو و جریان چربی پوست سر کمک می کند. سبزیجات برگ سبز شامل؛ براکلی و کلم نیز در این زمینه مفید هستند.



6- عدس



این گروه از حبوبات حاوی پروتئین، آهن، روی و بیوتین می باشند که برای سلامت مو مفید هستند.



7- کیوی



این میوه غنی از ویتامین C است. ویتامین مذکور برای حفظ جریان خون پوست سر و محافظت از عروق کوچکی که فولیکول ها را تغذیه می کنند، لازم است. کمبود ویتامین C رژیم غذایی موجب شکنندگی موها می شود. گوجه فرنگی، سیب زمینی شیرین و انواع بری ها مثل توت فرنگی نیز از منابع غنی ویتامین C هستند.



دکتر حمیدرضا فرشچی