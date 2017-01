تاثیر دوز بالای ویتامین C در درمان سرطان

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که مصرف دوز بالای ویتامین C می‌تواند تهدیدی جدی برای سلول‌های سرطانی باشد.



به گزارش انتخاب،محققان در این مطالعه تاکید کردند: ویتامین C نه تنها قابلیت مبارزه با سرطان را دارد بلکه مصرف دوز بالایی از آن برای سلول‌های سرطان خطرزا است اما در عین حال به سلول‌های سالم آسیبی وارد نمی‌کند.



متخصصان آمریکایی اظهار داشتند: ویتامین C به راحتی تجزیه می‌شود و هیدروژن پراکسید تولید می‌کنند. این ترکیب اگرچه به بافت‌ها و DNA آسیب می‌زند اما بر اساس این مطالعه، سلول‌های سرطانی در مقایسه با سلول‌های سالم توانایی کمتری برای از بین بردن این هیدروژن پراکسید آسیب‌زننده دارند.



در حقیقت این محققان معتقدند که استفاده از دوز بالای ویتامین C به صورت تزریق وریدی وقتی با روش‌های استاندارد پرتودرمانی و شیمی درمانی همراه شود می‌تواند شیوه موثری برای مقابله با سرطان باشد. به این ترتیب سلول‌های سرطان بیشتر مستعد آسیب دیدن در برابر دوز بالای هیدروژن پراکسید هستند.



به گزارش مدیکال دیلی، این تیم تحقیقاتی امیدوارند مصرف دوز بالایی از ویتامین C به شیوه استانداردی برای مقابله با سرطان تبدیل شود و به این ترتیب روشی ایمن‌تر و موثرتر برای مقابله با این بیماران به افراد مبتلا ارائه کند.